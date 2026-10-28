أظهرت نتائج جزئية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، حصول معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 55 مقعدا، مقابل 49 للمعارضة اليهودية، و16 للأحزاب العربية، بعد فرز 51.8% من الأصوات.

وقالت القناة 12 إنه بعد فرز 51.8% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، حصلت كتلة نتنياهو على 55 مقعدا، فيما حصلت كتلة التغيير برئاسة غادي آيزنكوت على 49، والأحزاب العربية على 16.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ120 لتشكيل حكومة، لتخلف حكومة نتنياهو القائمة منذ أواخر عام 2022.

ووفقا للنتائج، حصلت أحزاب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، و"يشار" بزعامة آيزنكوت على 21، والقائمة العربية المشتركة على 12 مقعدا، و"معا" برئاسة نفتالي بينيت على 11 مقعدا.

وحصل "الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراه" الديني على 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان على 8 مقاعد، و"شاس" الديني برئاسة أرييه درعي على 7 مقاعد.

فيما حصل "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش على 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد.

ومساء الثلاثاء، أعلنت لجنة الانتخابات أن نسبة التصويت بلغت 77.7%، بزيادة 7.1% عن انتخابات 2022، وقالت إنها الأعلى منذ عام 1999.

وفي حال تعذر تشكيل حكومة ائتلافية عادية، تبرز 3 سيناريوهات أخرى، هي تشكيل حكومة وحدة، أو حكومة أقلية، أو العودة إلى صناديق الاقتراع بعد عدة أشهر.

ويتفق كل من نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها ضمن مبدأ "حل الدولتين".