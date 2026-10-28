واينت: تراجع كتلة نتنياهو إلى 57 مقعدا بعد فرز 37% من الأصوات

تشير نتائج الفرز الجزئي لأصوات الناخبين في إسرائيل والتي بلغت حتى الآن 2.1 مليون صوت بواقع 37% من إجمالي الأصوات إلى تغيرات واضحة في صورة الكتل السياسية.





وحسب هذه النتائج، انخفضت كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى 57 مقعدا، في حين بلغت كتلة رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت 47 مقعدا، وحصلت الأحزاب العربية على 16 مقعدا.

وبحسب الإحصاء الجزئي الذي لا يزال قابلا للتغير، يتصدر حزب الليكود المشهد بـ 28 مقعدا (بانخفاض مقعد واحد)، يليه حزب يشار بـ 21 مقعدا (بزيادة مقعد واحد)، ثم القائمة المشتركة بـ 12 مقعدا (بزيادة مقعد واحد)، فحزب معا بـ 11 مقعدا، ثم حزب اليهودية الموحدة بالتوراة بـ 8 مقاعد (بانخفاض مقعد واحد)، وحزب إسرائيل بيتنا بـ 8 مقاعد، والديمقراطيون بـ 7 مقاعد، وحزب عوتسما يهوديت بـ 7 مقاعد، وحزب شاس بـ 7 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية - الهوية بـ 7 مقاعد، وأخيرا حزب رعام بـ 4 مقاعد.