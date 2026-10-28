تكلفة الحرب الأمريكية على إيران ترتفع إلى 47 مليار دولار

أفادت صحيفة "ذا هيل" نقلا عن تقرير للقيادة المركزية الأمريكية، بأن تكلفة الحرب ضد إيران بلغت 47 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الجاري، بزيادة تجاوزت 3 مليارات مقارنة بالشهر الماضي.





وبحسب تقديرات القيادة المركزية "سنتكوم" المؤرخة في 16 أكتوبر الجاري و التي قُدمت إلى الكونغرس، استحوذ تعويض الذخائر المستهلكة على الحصة الأكبر من التكلفة، بنحو 29 مليار دولار.

كما خُصص نحو 12 مليار دولار لتغطية التكاليف الإضافية للعمليات العسكرية، فيما بلغت تكلفة استبدال المعدات التي فقدت نحو 6.1 مليار دولار، وبلغت تكلفة دعم القوات المنتشرة، بما يشمل النقل الجوي والقواعد والاتصالات والخدمات اللوجستية في مسرح العمليات، 7.6 مليارات دولار.

ولا تشمل هذه التقديرات تكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتُحدّث هذه الأرقام تقديرات سابقة للبنتاغون صدرت مطلع سبتمبر الماضي، وقدّرت تكلفة الحرب بنحو 43.6 مليار دولار.



ووفقا لتقديرات شركة "موديز أناليتيكس"، بلغت تكلفة الصراع على الأسرة الأمريكية المتوسطة نحو ألفي دولار حتى الآن.

وبالتزامن مع تقديم التقرير المالي إلى الكونغرس، أعدّت القيادة المركزية الأمريكية خططا لشن ضربات إضافية على إيران، في حال حصولها على موافقة البيت الأبيض، وفقا لما أوردته "ذا هيل"، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي وضع عدة خيارات لتنفيذ هجمات جديدة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا الحرب ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وفي يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم نصت على وقف فوري للأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، إلا أن القوات الأمريكية استأنفت ضرباتها الواسعة على إيران ليلة 8 يوليو، متهمة طهران بانتهاك التفاهمات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز.

وانتقلت الإدارة الأمريكية لاحقا إلى تكثيف الضغط الاقتصادي عبر العقوبات والحصار البحري، مع إبقاء خيار استئناف العمليات العسكرية مطروحا.

ويوم الثلاثاء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في كوربوس كريستي بولاية تكساس، إن الولايات المتحدة "تحقق ثروة طائلة بسبب الوضع» في الشرق الأوسط، متوقعا أن "تنتهي الحرب على إيران قريبا جدا".

إلى ذلك، تتواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهة العسكرية الواسعة، إذ استضافت طهران، الاثنين 26 أكتوبر، محادثات مع مسؤولين بارزين من السعودية وباكستان وتركيا، بهدف خفض التوتر وفتح قنوات للتفاوض.