سي إن إن: انضمام الأحزاب العربية إلى الحكومة الإسرائيلية سيظل أمرا معقدا

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن انضمام الأحزاب العربية إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة سيظل أمرا معقدا.

واحتفل أنصار "القائمة المشتركة" -وهي تحالف للأحزاب العربية في إسرائيل- في مقرهم الانتخابي بمدينة الناصرة، في ظل توقعات بحصول الأحزاب العربية على عدد قياسي من المقاعد في انتخابات يوم الثلاثاء.

وأشاد يوسف جبارين، أحد قياديي القائمة، بالإقبال القوي من أبناء المجتمع العربي، واصفا إياه بأنه "غير مسبوق وتاريخي في مجتمعنا العربي".

ويشكل الناخبون العرب نحو 20% من الهيئة الناخبة في إسرائيل، لكن معدلات تصويتهم كانت تاريخيا أقل من معدلات تصويت الإسرائيليين اليهود.

وقد جاء هذا الارتفاع في أعداد الناخبين مدفوعا برغبة ملحة في تفكيك الائتلاف اليميني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يضم وزراء متشددين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وتجلى هذا التوجه بوضوح من خلال هتافات "بن غفير، عُد إلى بيتك" التي ترددت في المقر الانتخابي للقائمة المشتركة.

وأشار جبارين إلى أن استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع تظهر أن الأحزاب التي يقودها عرب قادرة على "إحداث تغيير".

وتعهد جبارين بأن يكونوا "شبكة أمان في مواجهة الجريمة في المجتمع وفي وجه العنصرية الخطيرة، وشبكة أمان ضد هدم المنازل وتدمير قرى بأكملها".

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، قد تظل مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية أمرا معقدا، إذ تشير التوقعات إلى حصول "القائمة المشتركة" و"القائمة العربية الموحدة" (رعام) معا على ما بين 17 و19 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا.

وفي المقابل، يُتوقع أن يحصل حزب "يشار" بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت على ما بين 21 و23 مقعدا.

ومع ذلك، وضع آيزنكوت شروطا لأي شريك يرغب في الانضمام إلى حكومته، منها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، واعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية يجب تفكيكها، وهي شروط من غير المرجح أن يقبلها معظم المشرعين العرب.

علاوة على ذلك، استبعد اثنان من حلفائه في المعارضة -أفيجدور ليبرمان ونفتالي بينيت- فكرة تشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية بشكل قاطع.