باو كوبارسي يقترب من جائزة «جولدن بوي» 2026

بات الإسباني باو كوبارسي، مدافع برشلونة، من أبرز المرشحين للفوز بجائزة «جولدن بوي» لعام 2026، التي تُمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا ينشط في الدوريات الأوروبية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن كوبارسي تصدر التصنيف الأخير لقائمة أفضل 100 لاعب شاب، قبل تقليص القائمة إلى 25 مرشحًا في المرحلة النهائية من المنافسة.

ورغم أن تصدر التصنيف لا يضمن الفوز بالجائزة، فإنه يعزز حظوظ مدافع برشلونة قبل تصويت لجنة التحكيم التي ستحدد هوية الفائز.

تألق كوبارسي يعزز فرصه في التتويج

ويأتي ترشيح كوبارسي استنادًا إلى المستويات التي قدمها مع برشلونة ومنتخب إسبانيا، بعدما فرض نفسه ضمن الخيارات الأساسية في مركز قلب الدفاع، رغم صغر سنه.

ويتميز المدافع الإسباني بالهدوء في التعامل مع الضغط، والقدرة على قراءة تحركات المهاجمين، إلى جانب مهاراته في بناء اللعب من الخط الخلفي، وهي عوامل عززت مكانته بين أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

منافسة قوية على جائزة «جولدن بوي»

وبحسب التقرير، يعتمد اختيار الفائز على تصويت لجنة تضم 50 صحفيًا من 27 دولة أوروبية، وليس على ترتيب التصنيف الأولي وحده.

وفي حال تتويجه رسميًا، سيصبح كوبارسي خامس لاعب في تاريخ برشلونة يحصد الجائزة، بعد كل من ليونيل ميسي عام 2005، وبيدري عام 2021، وجافي عام 2022، ولامين يامال عام 2024.

ولن يتمكن يامال من المنافسة على الجائزة مجددًا، بعدما سبق له الفوز بها، وفقًا للقواعد المنظمة لها.

ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، على أن تقام مراسم تسليم الجائزة في مدينة تورينو الإيطالية يوم 14 ديسمبر.