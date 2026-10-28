تنزانيا تعلن أول اكتشاف للغاز الطبيعي منذ أكثر من عقد

اكتشفت شركة "تنزانيا بتروليم ديفيلوبمنت" 223 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في خليج منازي، وهو أول اكتشاف من نوعه في البلاد منذ عام 2015، وفقا لوزير الطاقة.

وجرى الاكتشاف في بئر "كاسا- 1 إكس إس تي 2"، بالتعاون مع شركة "ماوريل آند بروم" حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن ينتج البئر نحو 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لمدة 10 سنوات على الأقل.

ومن شأن هذا الاكتشاف أن يسهم بشكل كبير في تعزيز إمدادات الغاز المحلية في تنزانيا، حيث تستهلك محطات توليد الكهرباء في منطقتي متوارا ودار السلام أكثر من 80% من الغاز المنتج في خليج منازي.

كما أسهم بئران آخران في المربع نفسه، هما "إم بي- 5" و "إم إس- 2" ، في زيادة الإنتاج اليومي بأكثر من 65 مليون قدم مكعب.