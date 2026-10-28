تقارير: مقتل 10 أشخاص إثر اصطدام قطارين في منطقة توليدو الإسبانية

أفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، ووسائل إعلام محلية أخرى بمقتل 10 أشخاص على الأقل في حادث تصادم بين قطارين بوسط إسبانيا.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية الإسبانية إن الحادث وقع صباح اليوم الأربعاء في منطقة توليدو. وتم تعليق خدمات القطارات بين مدريد وسيوداد ريال وإقليم الأندلس.

وقالت إستر باديا، المتحدثة باسم حكومة إقليم كاستيا لا مانتشا، إن السلطات تؤكد وفاة 10 أشخاص حتى الآن، مضيفة أن "هذا العدد سيرتفع بالتأكيد".

وأضافت باديا للتلفزيون الإسباني الرسمي إن الحادث وقع بين قطارين فائقي السرعة كانا يسيران في الاتجاه نفسه، حيث اصطدم أحدهما بمؤخرة الآخر بينما كان متوقفا، وأطاح بعربتين منه إلى خارج القضبان.

وأفاد مانويل جالان، رئيس بلدية بلدة أوردا المجاورة، للتلفزيون الإسباني بأن عددا من الركاب أُصيبوا، وأن سلطات الحماية المدنية طلبت من البلدية تجهيز جناح رياضي لاستقبال الركاب وتقديم المساعدة لهم.

ومن ناحيته، أعلن إيميليانو جارسيا-باخي، رئيس حكومة إقليم كاستيا لا مانتشا، عبر منصة إكس أنه في طريقه إلى موقع الحادث.