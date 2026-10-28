الأهلي يصطدم بالرجاء في مجموعات الكونفدرالية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب الرجاء المغربي، وإسكو كارا التوجولي، وبريمو دي أوجستو الأنجولي، في مجموعة تضم أندية من مدارس كروية مختلفة بالقارة السمراء.

ويشارك الأهلي في البطولة بعدما أنهى منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الثالث خلال الموسم الماضي، ليحجز مقعده في المسابقة القارية، التي يسعى خلالها إلى المنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره الأفريقي.

ودخل الأهلي مراسم القرعة ضمن أندية التصنيف الأول، وهو ما جنبه مواجهة بعض الفرق المصنفة في المستوى نفسه خلال دور المجموعات، قبل أن تسفر القرعة عن وجوده في مجموعة تضم ثلاثة منافسين من المغرب وتوجو وأنجولا.

وتبرز مواجهة الرجاء المغربي باعتبارها إحدى أبرز مباريات المجموعة، في ظل تاريخ الفريقين ومشاركاتهما المتكررة في البطولات الأفريقية، بينما يسعى إسكو كارا وبريمو دي أوجستو إلى تقديم مستويات قوية ومنافسة بقية فرق المجموعة على بطاقات التأهل.

ويطمح الأهلي إلى استغلال خبراته القارية من أجل حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية، والمضي قدمًا في البطولة، رغم اختلاف طبيعة المنافسين وظروف المباريات خارج ملعبه.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح مشوار الفريق بصورة أكبر مع إعلان جدول مباريات دور المجموعات ومواعيد المواجهات المرتقبة بين الفرق الأربعة.