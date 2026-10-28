كارفاخال يكشف كواليس علاقته برونالدو ويدافع عن فينيسيوس

تحدث داني كارفاخال، قائد ريال مدريد السابق ولاعب خيتافي الحالي، عن عدد من أبرز نجوم كرة القدم، مستعيدًا ذكرياته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومشيدًا بإمكانات الفرنسي كيليان مبابي، كما دافع عن البرازيلي فينيسيوس جونيور في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا.

وفي تصريحات نقلها برنامج «إل لارغيرو» الإسباني، كشف كارفاخال عن مدى اشتياقه إلى أجواء ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن ليالي العودة التاريخية في دوري أبطال أوروبا كانت تمنحه شعورًا استثنائيًا.

وقال الظهير الإسباني: «يمكنني دفع ثروة مقابل خوض ليلة عودة أخرى في البرنابيو».

وأضاف أنه لا يزال يشعر بارتباطه بمقر تدريبات ريال مدريد، موضحًا: «هناك أيام، بعد أن أوصل أطفالي إلى المدرسة، أكاد أسلك الطريق الخطأ وأتجه إلى فالديبيباس».

كارفاخال يستعيد ذكرياته مع كريستيانو رونالدو

واستعاد كارفاخال ذكرياته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب إلى جانبه خلال فترته الأولى مع ريال مدريد، مشيرًا إلى التفاهم الكبير الذي جمعهما داخل الملعب.

وقال إن رونالدو كان يوجه إليه تعليمات واضحة خلال المباريات المهمة في دوري أبطال أوروبا، مضيفًا: «كان كريستيانو يقول لي: عندما تتقدم بالكرة، ضعها أمامي، وسأكون هناك».

وتابع كارفاخال ضاحكًا: «كنت أقول له: سأراوغ أي لاعب، وسأرسل إليك كل الكرات».

كما أعرب عن ثقته في قدرة رونالدو على الوصول إلى حاجز 1000 هدف خلال مسيرته الاحترافية، قائلًا: «كريستيانو رونالدو سيصل إلى 1000 هدف، بالتأكيد».

مبابي مهاجم استثنائي في نظر كارفاخال

وأشاد كارفاخال بالإمكانات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أن مهاجم ريال مدريد يتمتع بقدرات استثنائية في إنهاء الهجمات والتفوق على المدافعين.

وقال: «كان وحشًا داخل منطقة الجزاء. مبابي لاعب مذهل، وقد قدم أداءً رائعًا في الكلاسيكو».

وأضاف أن المهاجم الفرنسي يمتلك سرعة وقدرة على المراوغة تجعلان إيقافه مهمة بالغة الصعوبة، مستشهدًا ببعض اللقطات التي تمكن خلالها من تجاوز المدافعين رغم محاولاتهم الحد من خطورته.

وتابع: «من حيث الموهبة الطبيعية، هو أحد أقوى اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي».

كارفاخال يدافع عن فينيسيوس جونيور

وفي حديثه عن فينيسيوس جونيور، حرص كارفاخال على الدفاع عن زميله السابق، مشيدًا بشخصيته داخل غرفة الملابس، وبشجاعته في تحمل المسؤولية خلال اللحظات الصعبة.

وقال: «فينيسيوس شخص رائع، ويمنح غرفة الملابس الكثير من البهجة».

وأضاف أن اللاعب البرازيلي لا يتردد في طلب الكرة عندما تكون المباريات في أصعب مراحلها، ولا يختبئ بعيدًا عن الضغوط، مؤكدًا أن هذه الصفات تستحق التقدير.

وتطرق كارفاخال إلى وضع فينيسيوس في ظل الانتقادات والتساؤلات بشأن مشاركته، عقب واقعة الطرد الأخيرة، معتبرًا أن الظروف الحالية ليست مريحة لأي لاعب.

لكنه شدد على ثقته في قدرة النجم البرازيلي على تجاوز المرحلة الصعبة واستعادة أفضل مستوياته، قائلًا: «فينيسيوس تجاوز مواقف أكثر صعوبة من قبل. عليه أن يحافظ على هدوئه، فقد جدد عقده ولا يزال أمامه سنوات طويلة، إنه لاعب استثنائي».

واختتم حديثه عن زميله السابق بالتأكيد على أن الجماهير سترى مجددًا النسخة التي يصعب إيقافها من فينيسيوس في وقت قريب.

كارفاخال يفاجأ بأداء ريال مدريد في الكلاسيكو

وعن مواجهة الكلاسيكو، أبدى كارفاخال إعجابه بالمستوى الذي قدمه ريال مدريد، معربًا عن تفاجئه بمدى الانضباط التكتيكي والتنفيذ الجيد للخطة خلال المباراة.

وقال: «لم أتوقع أن يلعب ريال مدريد بهذا المستوى، لقد فاجأني بصورة إيجابية. كانت خطة مورينيو جريئة للغاية».

واختتم كارفاخال تصريحاته بالتأكيد على ارتباطه الأبدي بالنادي الملكي، رغم رحيله عن صفوفه، قائلًا: «وُلدت مشجعًا لريال مدريد، وسأموت وأنا مشجع لريال مدريد».