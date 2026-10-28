وزير الطيران يبحث مع السفير الياباني فرص مشاركة الشركات اليابانية في تطوير المطارات المصرية

الحفني يؤكد أهمية التعاون مع جايكا في تطوير البنية التحتية للمطارات

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني، وفرص مشاركة الشركات اليابانية في مشروعات تطوير المطارات المصرية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير الطيران عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الياباني في دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيدًا بما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات، لا سيما قطاع الطيران المدني، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مشروعات تطوير المطارات المصرية، في ضوء اهتمام الشركات اليابانية بالمشاركة في برنامج طرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل والتطوير، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجية المتقدمة، ويسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني اعتزاز وزارة الطيران بالتعاون القائم مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، مثمنًا دورها في دعم وتمويل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الإسكندرية الدولي، الذي روعي في تصميمه تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم العلاقات الثنائية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال الطيران المدني.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الطيران عن خالص تمنياته للسفير فوميو إيواي بالتوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، مشيدًا بإسهاماته في دعم وتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.