مسئول إسرائيلي: ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست قد يؤخر إعلان النتائج

صرح القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، دين ليفنه، بأن ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي قد يسهم في زيادة نسبة الاقتراع الغيابي، وذلك ما يسفر عنه تأخير عملية فرز الأصوات.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، فإن عمليه فرز أصوات الاقتراع الغيابي ـ الذي يتم خارج مراكز الاقتراع العادية - ستبدأ مساء اليوم.

وتشمل أصوات الاقتراع الغيابي، أصوات السجناء والعاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية، وممثلي إسرائيل في البعثات الخارجية، فضلا عن العسكريين الإسرائيليين.

وبلغت نسبة مشاركة العسكريين الإسرائيليين في انتخابات الكنيست الإسرائيلي 79.9%، وفقا للنتائج النهائية بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء أمس الثلاثاء.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن نسبة التصويت بين العسكريين الإسرائيليين زادت بنسبة تقدر بـ 6.2% مقارنة بانتخابات الكنيست السابقة في 2022.

ومنذ أسبوع، بدأ العسكريون الإسرائيليون في الإدلاء بأصواتهم في ما يزيد عن 890 مركز اقتراع موزعة على القواعد العسكرية في إسرائيل وخارجها، بما في ذلك في قطاع غزة ولبنان وسوريا، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، فإن العدد الفعلي لأصوات العسكريين الإسرائيليين لم يصرح به حتى الآن ويرجع ذلك إلى دواعي أمنية.

وهذه الانتخابات الأولى في إسرائيل منذ أحداث السابع من اكتوبر عام 2023 ـ في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس - ما يعد استفتاء على بقاء نتنياهو في السلطه من عدمه.

وأظهرت استطلاعات ⁠رأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن ‌الانتخابات لم ‌تفضي إلى فائز واضح فيما يبدو، وإن كانت كشفت عن تأرجح النتائج خلال ساعات، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبينما أشارت استطلاعات هيئة البث الإسرائيلية والقناة 13 إلى تعادل الطرفين بواقع 51 مقعدا لكل منهما، فإن استطلاعات القناة 12، وهي الأحدث، أشارت إلى تقدم معسكر نتنياهو بـ52 مقعدا، مقابل 49 للمعارضة.

وتمتلك الأحزاب العربية بين 18 و19 مقعدا، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية والقناتين 12 و13 الإسرائيليتين.