كشف طلعت محرم، مدير الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع المهاجم الموريتاني إدريسا تيام، خلال الفترة المقبلة.

وقال محرم، في تصريحات عبر قناة «ON E»، إن مواجهة الزمالك تمثل أهمية كبيرة لفريقه، لكنه شدد على أن جميع مباريات الدوري المصري صعبة، مؤكدًا سعي المقاولون العرب لتقديم أداء مميز يساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأضاف بشأن مستقبل إدريسا تيام: «الأهلي لم يتواصل معنا بشكل رسمي حتى الآن بشأن اللاعب، ولم تجر أي مفاوضات مباشرة من جانبهم لضمه، لكن هناك اهتمامًا وحديثًا من عدة أندية أخرى داخل مصر وخارجها ترغب في الحصول على خدماته».

وفي سياق آخر، أكد مدير الكرة بالمقاولون العرب أن محمد عبد الناصر سينضم رسميًا إلى صفوف النادي الأهلي مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.