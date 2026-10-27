استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس

استشهدت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 6 سنوات، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال منطقة شمال مخيم البريج بقذيفة دبابة، فيما أطلقت آلياتها العسكرية النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي.

كما شهدت منطقتا العلم والشاكوش غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع، تكثيف إطلاق النار من آليات الاحتلال.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 11 شهيدا، بينهم 8 شهداء جدد، و3 شهداء انتشلت جثامينهم، إضافة إلى 35 إصابة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,559، والإصابات إلى 5،608، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 845، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,555 شهيدا، و 175,727 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.