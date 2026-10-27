شوبير عن مفاوضات المدير الرياض للزمالك: «ده ولا شمس الزناتي!»

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، بشكل ساخر على طول أمد مفاوضات الزمالك مع المدير الرياضي الجديد، في ظل ما يثار بشأن الاتفاق مع حسام الزناتي.

ومنذ رحيل جون إدوارد في وقت سابق من هذا العام عن منصب المدير الرياضي، دخل الزمالك في مفاوضات مع أسماء عديدة، لكن تم الاستقرار على الزناتي بحسب الأنباء القادمة من داخل القلعة البيضاء، لكن الإعلان الرسمي يبقى مؤجلا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: " هي المفاوضات مع حسين الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك مطولة أوي ليه كده؟!".

وأضاف: "ده ولا فيلم شمس الزناتي، كتير وزيادة أوي وأمر غريب وعجيب، صعب الوقت ده كله''