تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل معرضا استيعاديا بعنوان "رحلة حياة" لأعمال التشكيلي الراحل جلال الحسيني، ويفتتح في السادسة مساء الأربعاء 28 أكتوبر، ويستمر حتى الاثنين 2 نوفمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

يأتي المعرض ضمن خطط الاهتمام بالحركة التشكيلية المصرية وتاريخ روادها، ليلقي الضوء على أعمال التشكيلي الراحل جلال الحسيني التي تشمل مجموعة من اللوحات المنفذة بخامات تتنوع بين الألوان المائية والزيتية والباستيل، ومستلهَمة من تفاصيل الحياة المصرية، حيث تصور المناطق الريفية والمدن المختلفة، وتتميز بالتكوينات الهندسية والمزج بين الأشكال والخلفيات والخطوط الانسيابية.

وبدأ جلال الحسيني إقامة معارضه الخاصة منذ عام 1967 حتى آخر معرض له في نوفمبر 2024، ثم معرض جماعي في 2025، وساهم في إثراء الحركة التشكيلية المصرية، واستلهم التراث والبيئة المصرية بأساليب متنوعة، منها التأثيرية والتجريدية والتعبيرية والواقعية الحديثة.