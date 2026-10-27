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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر دون الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، مع إخطار الأندية المشاركة بالقرار قبل انطلاق منافسات هذا الدور.

وتُقام مواجهات دور الـ32 خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2026، وفقًا للجدول التالي:

الأربعاء 4 نوفمبر

- غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري، في الخامسة مساءً.

الخميس 5 نوفمبر

- الجونة أمام اتحاد الشرطة، في الثانية والنصف ظهرًا.

- البنك الأهلي أمام بروكسي، في الخامسة مساءً.

الجمعة 6 نوفمبر

- سموحة أمام المنيا، في الثانية والنصف ظهرًا.

- إنبي أمام بروكسي/دمنهور، في الخامسة مساءً.

- الزمالك أمام مصر للتأمين، في الثامنة مساءً.

السبت 7 نوفمبر

- المصري أمام مصر المقاصة، في الخامسة مساءً.

- سيراميكا كليوباترا أمام أبو قير للأسمدة، في الخامسة مساءً.

- بيراميدز أمام الداخلية، في الثامنة مساءً.

- الأهلي أمام السكة الحديد، في الثامنة مساءً.

الأحد 8 نوفمبر

- بتروجت أمام دلفي، في الثانية والنصف ظهرًا.

- مودرن سبورت أمام القناة، في الخامسة مساءً.

- طلائع الجيش أمام بترول أسيوط، في الثامنة مساءً.

الاثنين 9 نوفمبر

- وادي دجلة أمام الفائز من مواجهة طنطا وكهرباء الإسماعيلية، في الثانية والنصف ظهرًا.

- زد أمام سمـنود، في الخامسة مساءً.

الثلاثاء 10 نوفمبر

- المقاولون العرب أمام المصرية للاتصالات، في الخامسة مساءً.