شاروخان ينشر ملصقا دعائيا جديدا لفيلم King قبل عرضه في ديسمبر

حرص الفنان الهندي شاروخان على نشر ملصق دعائي جديد لأحدث أفلامه السينمائية "King - ملك"، استعدادا لطرحه في صالات السينما يوم 24 ديسمبر المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

الفيلم تدور قصته حول "الملك"، وهو زعيم عصابة قوي ومؤثر في عالم الجريمة، يتولى حماية وتوجيه شابة صغيرة تتعرض لموقف مأساوي وتهديدات خطيرة، ويمر الاثنان برحلة خطرة للنجاة ومواجهة أخطار بيئات قاسية.

الفيلم يشهد التعاون الأول بين شاروخان وابنته سوهانا، كما يشترك في بطولته كل من: أبهيشيك باتشان وراني موخرجي وأنيل كابور وجاكي شروف، وإخراج سيدهارت أناند.