منح تحديث لاستطلاع الخروج من مراكز الاقتراع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، فجر الأربعاء، معسكر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 52 مقعدًا، مقابل 49 لمعسكر المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية.

وبحسب موقع القناة، ارتفع تقدير مقاعد الليكود إلى 27، بينما تراجع حزب «يشار» بقيادة آيزنكوت إلى 21، وارتفعت القائمة المشتركة إلى 12، وانخفض حزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيجدور ليبرمان إلى سبعة مقاعد.

وفي تحديث منفصل، ذكرت صحيفة «كالكاليست» أن استطلاع هيئة البث الإسرائيلية «كان» رجح تعادل معسكري نتنياهو وآيزنكوت عند 51 مقعدًا لكل منهما، إلى جانب 18 للأحزاب العربية.

ووفق تحديث «كان»، ارتفع الليكود إلى 27 مقعدًا، بينما تراجع كل من «القوة اليهودية» و«الديمقراطيين» بمقعد، إلى ستة وتسعة مقاعد على الترتيب.

وتزامنت تحديثات الاستطلاعات مع بدء لجنة الانتخابات المركزية نشر نتائج الفرز الجزئية، التي تتغير مع وصول محاضر مراكز الاقتراع وتدقيقها، بحسب موقع «والا».

وتعكس أرقام المقاعد السابقة تقديرات استطلاعات الخروج، فيما يتحدد التوزيع الفعلي لمقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا بعد استكمال فرز الأصوات واعتماد النتائج.