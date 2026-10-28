اللجنة المصرية في غزة: بدأنا تجديد خيام النازحين وحجم الاحتياج يتطلب تدخلا دوليا عاجلا

قال الإعلامي في اللجنة المصرية منذر الشرافي، إن اللجنة بدأت، بالشراكة مع المؤسسات الأممية، تجديد خيام العائلات النازحة في قطاع غزة، مع اقتراب فصل الشتاء، بعد تسيير قوافل إغاثية من جمهورية مصر العربية محمّلة بالخيام.

وأوضح الشرافي، في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، أن الاحتياج في قطاع غزة كبير جدًا، مناشدًا العالم الوقوف إلى جانب غزة، كما تفعل مصر، وإدخال مزيد من القوافل الإغاثية، خاصة المحمّلة بالخيام والأغطية والشوادر والبطانيات.

وأضاف أن اللجنة توفر الفرشات والبطانيات والطرود الصحية للعائلات، وتواصل عملها على مدار الوقت، لافتًا إلى تخصيص غرفة طوارئ بقطاع غزة للتدخل السريع حال وقوع كارثة، كما حدث بعمارة السعادة.

ونوه أن من أبرز المعوقات التي تواجه عمل اللجنة عدم توفر الزيوت المعدنية والإطارات، إلى جانب عرقلة الاحتلال دخول الشاحنات إلى قطاع غزة.

وطالب الشرافي، المجتمع الدولي بالتدخل سريعًا لإدخال مزيد من الشاحنات المحمّلة بالخيام ومستلزمات الشتاء، خاصة ملابس الأطفال والأحذية.

يُذكر أن عدد الشاحنات المتفق على إدخالها إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار يبلغ 600 شاحنة يوميًا، في حين يسمح الاحتلال بدخول أعداد قليلة جدًا، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي سياق متصل، أفادت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بأن نحو 950 ألف نازح في قطاع غزة يقيمون في مواقع معرضة لمخاطر الفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مواقع عالية الخطورة.

ووفق البيانات، تحتاج نحو 294 ألف أسرة إلى مساعدات للإيواء خلال موسم الأمطار، بينما لا تكفي الإمدادات المتاحة لتلبية احتياجات سوى 52 ألف أسرة، أي نحو 18% من إجمالي الأسر المحتاجة.