وزراء إعلام خليجيون يؤكدون ضرورة حماية وحدة الصف ومحاسبة المتجاوزين عبر المنصات الإعلامية

أكد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تماسك دول المجلس وقياداتها وشعوبها يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات الخليجية، مشددين على أن وحدة الصف مسئولية مشتركة تزداد أهميتها في ظل التحديات الراهنة وتداعياتها.



جاء ذلك في بيان صادر عن الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعهم التاسع والعشرين المنعقد في مملكة البحرين، أكدوا فيه رفضهم القاطع لكل ما يستهدف النيل من وحدة الصف الخليجي أو الإساءة إلى دول المجلس ورموزها وشعوبها.



وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف رصد المخالفات المرتكبة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية وتوثيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها من خلال الجهات المختصة في كل دولة، وفقًا للتشريعات الوطنية والقرارات والأنظمة الخليجية المعتمدة.



ودعوا المؤسسات الإعلامية والعاملين في المجال الإعلامي ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن نشر المحتوى المسيء أو المضلل.



وأكدوا أن الظروف الراهنة تستوجب تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الصف الخليجي، وتعزيز الروابط الأخوية بين شعوب دول المجلس، ودعم كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها.