وزير الخارجية اللبناني: بناء الدولة خيارنا وحصر السلاح قرار لبناني

استقبل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، وفدا من الجمعية الوطنية الفرنسية المعني بشئون مسيحيّي الشرق، برئاسة النائبة ساندرين فوشيه شازيه، في إطار زيارة يقوم بها إلى لبنان.

وخلال اللقاء، أطلع رجي الوفد النيابي الفرنسي على الجهود الدبلوماسية المبذولة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

وشدّد على "أهمية القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها"، مؤكدا "أن هذه القرارات لا تأتي إرضاء لأي جهة، بل تعبر عن خيار وطني ببناء الدولة وتكريس حقها الحصري في امتلاك السلاح واحتكار قرار الحرب والسلم".

وتناول اللقاء أوضاع القرى المسيحية في الجنوب والتحديات التي تواجه أبناءها، ودعا رجي إلى "دعم هذه القرى لتمكين أهلها من الصمود والبقاء في أرضهم"، وأكد أن "استمرار حضورهم فيها ركيزة أساسية للحفاظ على التعددية والتنوّع اللذين يتميّز بهما لبنان".

وتطرق اللقاء إلى واقع المؤسسات التربوية المسيحية الفرنكوفونية في لبنان، وسبل مساندتها لمواصلة رسالتها التعليمية التي تشمل مختلف الطوائف.