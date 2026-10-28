وزير الخارجية الكويتي يدعو إلى موقف دولي حازم إزاء الاعتداءات الحوثية على السعودية

دعا وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، إلى اتخاذ موقف دولي حازم إزاء الاعتداءات التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، ومحاسبة المسئولين عنها، مؤكدًا تضامن الكويت الكامل مع الرياض ودعمها الإجراءات الرامية إلى حماية أمن المملكة واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، في العاصمة الرياض، ضمن زيارة رسمية يجريها الوزير الكويتي إلى المملكة.

وبحسب بيان للخارجية الكويتية، جدد الوزير إدانة بلاده للاعتداءات التي تستهدف مناطق سعودية، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لسيادة المملكة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن المساس بحرمة المقدسات الإسلامية واستفزاز مشاعر المسلمين حول العالم.

وحذر من أن استمرار الهجمات واستهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية يشكلان «تصعيدًا خطيرًا» يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين وأمن الملاحة الجوية للخطر، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان مساءلة المسئولين عن تلك الاعتداءات ومحاسبتهم.

وأكد أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجددًا دعم بلاده جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية، حيث أكد الجانبان متانة الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.

كما بحث الوزيران آخر التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وشددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.