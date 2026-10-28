مباحثات مصرية فنلندية لتعزيز التعاون في قطاع المياه

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- وزير الري يؤكد ضرورة التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع أنتي روتافارا، المبعوث الفنلندي الخاص للمياه، الترتيبات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وسبل تعزيز التعاون بين مصر وفنلندا في مجال المياه.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه".

وأكد سويلم أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والضغوط المتصاعدة على الموارد المائية.



وأوضح الوزير أن التعاون القائم على الحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، والاعتماد على العلم والمعرفة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.

وشدد سويلم على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة، وعدم الإضرار بحقوق الدول أو مصالح شعوبها.

وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفنلندا في القضايا المائية ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان، في ختام، اللقاء أهمية مواصلة التعاون وتبادل الرؤى والخبرات في قطاع المياه، ودعم الجهود الدولية الرامية لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026؛ بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.