نشرة الشروق الاقتصادية الأربعاء 28 أكتوبر 2026: إقبال تاريخي من الأفراد على الطرح العام لأسهم بنك القاهرة

- الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوياته مع استمرار تخارج الأجانب من أدوات الدين

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 والتي جاء في مقدمتها:

- إقبال تاريخي من الأفراد على الطرح العام لأسهم بنك القاهرة ومعدلات التغطية تصل لـ27 مرة وتوقعات بوصول سعر السهم لـ7.44 جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغطية شريحة الطرح العام لأسهم بنك القاهرة نحو 27 مرة بإجمالي حجم طلبات بلغ 9.2 مليار سهم مقارنة بـ228.7 مليون سهم مستهدف طرحهم لهذه الشريحة.

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- الدولار يستقر بالقرب من أعلى مستوياته مع استمرار تخارج الأجانب من أدوات الدين

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بختام تعاملات اليوم، بالقرب من أعلى مستوى له المسجل الإثنين الماضى، بين 56.25 و56.35 جنيه، فى كل البنوك.

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- تخارجات الأجانب والتوترات الجيو سياسية تهبط بالبورصة مجددا

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فقد هبط المؤشر الرئيسى إي جي إكس 30 بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 49281.24، بدعم من التوترات الجيو سياسية بالمنطقة وخروج الأجانب من أدوت الاستثمار.

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- البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع بنسبة 23% خلال 2026 مع تصاعد الصدمات العالمية

توقع البنك الدولي ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا بنسبة 23% خلال عام 2026، في ظل تصاعد الصدمات العالمية واضطراب إمدادات الطاقة والغذاء، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة مرشحة للارتفاع بنسبة 32%، لتسجل أعلى مستوياتها في أربع سنوات، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

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- وزير المالية: رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.. تتصدر أولويات برنامج التحول الاقتصادي

أكد أحمد كجوك وزيرالمالية، أن رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية، تتصدر أولويات برنامج التحول الاقتصادي، موضحًا أننا نركز على تعزيز التصدير ودعم القطاعات السلعية والخدمية خاصة أننا لدينا فرص جيدة لنمو الصادرات.

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- ورشة عمل متخصصة للعاملين بالسياحة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الحملات الترويجية

نظمت مجموعة إكسبيديا العالمية، بمدينة القاهرة، ورشة عمل متخصصة لنحو 30 من العاملين بالإدارات المعنية بالترويج والتسويق الخارجي والاستراتيجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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- رستم: التوترات الإقليمية والدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض تضغط بقوة على الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة

استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتعزيز حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة لربط الأولويات التنموية الوطنية بالفرص الاستثمارية.

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- رئيسا قناة السويس وبتروتريد يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع أحمد شحاتة حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

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- وزير الاستثمار يبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وقطر

شارك محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح معرض «سيتي سكيب قطر 2026»، بدعوة من عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية بدولة قطر، وبحضور علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، و إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين وممثلي الشركات العقارية والمؤسسات الاستثمارية.

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- الكهرباء: خصم 30% على محاسبة 7.5 مليون عداد كودى لمدة 6 أشهر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن نحو 7.5 مليون عداد كهرباء كودي تستهدف الاستفادة من خفض سعر المحاسبة عن استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، لحين توفيق أوضاع الوحدات والعقارات التي تحصل على التيار الكهربائي من خلال هذه العدادات، وفقا للضوابط المنظمة للمنظومة، وأن هذه القيمة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه ستتحملها الدولة.

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