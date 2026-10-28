السعودية تؤكد التزامها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أكدت المملكة العربية السعودية أن الطاقة النووية تمثل خيارًا إستراتيجيًا طويل المدى، وعنصرًا أساسيًا في منظومة الطاقة المستقبلية، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشارت السعودية ، خلال ترؤس الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ممدوح بن سعود بن ثنيان وفد المملكة في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي السادس بشأن القوى النووية، الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء في مدينة إنشيون بكوريا ، إلى التزامها بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز الأمان والأمن النوويين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن الثنيان قوله إن المملكة تتبنى نهجًا تدريجيًا ومتوازنًا في تطوير برنامجها النووي، يستند إلى المعايير والممارسات الدولية، مع الالتزام بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز الأمان والأمن النوويين، وتطوير الكفاءات الوطنية، والتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في تطوير البرامج النووية السلمية، والاستثمار في التقنيات النووية المتقدمة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز ثقة المجتمعات بالطاقة النووية من خلال الشفافية والتواصل الفعال.

ويستمر المؤتمر ، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حتى غدا الخميس ويشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة النووية من مختلف دول العالم .