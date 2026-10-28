تقرير: آيزينكوت يسعى للإطاحة برئيس الكنيست بالاستعانة بأصوات الأحزاب العربية

على الرغم من الغموض الذي يسود مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن معسكر المعارضة الذي في مقدمته حزب "يشار" بقيادة جادي آيزينكوت، يبحث دمج فائض أصواته مع أصوات الأحزاب العربية لتغيير رئيس الكنيست وعضو حزب "الليكود"، أمير أوحانا.

وبحسب التقرير، لم يتفق المعسكر على مرشح لرئاسة الكنيست بعد، إلا أن التقرير ذكر عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا"، عوديد فورير، وإليعازر شتيرن، عضو حزب "يشار"، بوصفهمها مرشحين محتملين.

إلى ذلك، أشارت النتائج الأخيرة إلى حصول معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على 54 مقعدًا، في مقابل 49 لحزب آيزينكوت و17 للأحزاب العربية، بحاصل 66 مقعدًا للمعسكر المعارض لنتنياهو، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم لاختيار 120 عضوًا في الكنيست -البرلمان الاسرائيلي- السادس والعشرين.

وبالنسبة إلى إسرائيل، تعتبر تلك الانتخابات الأكثر تاثيرًا في تاريخها، في ظل مخاوف من احتمالية عدم حصد أي ائتلاف للأغلبية بعد انتهاء التصويت.

وهذه الانتخابات الأولى من نوعها في إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر عام 2023، ما يعد استفتاء على بقاء نتنياهو في السلطه من عدمه.