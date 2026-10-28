وزير الري يؤكد أهمية التوسع في دراسات خفض تكاليف الطاقة المستخدمة في التحلية

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أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوسع في الدراسات البحثية لخفض تكاليف الطاقة المستخدمة في التحلية، لتعزيز الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات.



وشدد على ضرورة توسيع التعاون الفني بين المؤسسات في البلدين، عبر تبادل الخبرات والتجارب التطبيقية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر الفنية، وتعزيز الشراكات بين الجهات البحثية لدعم نقل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية في تكنولوجيا التحلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التعاون المصري الإسباني.. تطوير منظومة المياه المصرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأوضح سويلم أن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2025، وتوقيع برنامج التنمية المستدامة (2025–2030) في سبتمبر الماضي؛ يمثلان أساسًا مهمًا لتعميق التعاون وتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة.

وأشار الوزير إلى أهمية توظيف التكنولوجيا والخبرات الإسبانية في تحلية المياه المخصصة للزراعة الكثيفة؛ بما يطبق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus)، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.