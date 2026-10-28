مقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات حدودية بين باكستان وأفغانستان

أفاد مسؤولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني باكستاني واحد على الأقل وإصابة آخرين جراء إطلاق قوات طالبان الأفغانية قذائف هاون عبر الحدود، مع اندلاع اشتباكات جديدة بين البلدين الجارين.

وقال إصرار أحمد، قائد الشرطة المحلية الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الاشتباكات وقعت في منطقة جنوب وزيرستان الحدودية خلال الليل.

وأوضح أحمد أن القوات الأفغانية أطلقت قذائف مدفعية، وسقطت بعض قذائف الهاون في مناطق مأهولة بالسكان، من بينها سوق.

وقال محمد أنور، وهو مسؤول آخر في الشرطة، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى إقليمي، حيث يعاني بعضهم من حالات حرجة.

وردت القوات الباكستانية المتمركزة على الحدود بإطلاق النار، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في الجانب الأفغاني. وأفادت التقارير بأن القتال استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان نشرته على منصة "إكس" بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن الهجوم بدأ من الجانب الباكستاني، مضيفة أن القوات الأفغانية ردت بقصف مدفعي.