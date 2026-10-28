ألمانيا واليابان تتفقان على تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي والصناعات الدفاعية

تعتزم اليابان وألمانيا تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن الاقتصادي والتقنيات المتقدمة والصناعات الدفاعية.

واتفق المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في طوكيو اليوم الأربعاء على إصدار إعلانات مشتركة بهذا الشأن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميرتس، قالت تاكايشي إن التعاون بين اليابان وألمانيا، بوصفهما «شريكين متميزين»، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تزايد التوترات على الساحة الدولية، وذلك من أجل «الإسهام معا في تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي».

وأشاد ميرتس باليابان، واصفا إياها بأنها أحد أقرب شركاء ألمانيا، وأنها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لبلاده. وأضاف أنه رغم المسافة الجغرافية الشاسعة بين البلدين، فإنه يمكن القول إن «اليابان وألمانيا جارتان».

ويعتزم البلدان تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشمل تقنيات الاندماج النووي والهيدروجين. وخلال زيارة المستشار الألماني، الذي يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى، تم التوقيع في طوكيو على نحو ثلاثين اتفاقا للتعاون على المستويين الحكومي والخاص.

وفي إطار السعي إلى إنشاء سلسلة إمداد قوية، اتفق البلدان على تنويع مصادر الحصول على المعادن الحيوية. كما اتفق رئيسا حكومتي البلدين على إجراء حوار رفيع المستوى بشأن التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنظيم قمة للذكاء الاصطناعي في اليابان.

وفي ظل تزايد التحديات الأمنية، أكد رئيسا حكومتي البلدين استعدادهما للاضطلاع بـ«مسؤولية أكبر عن السلام والاستقرار».

وجاء في البيان أن الجانبين يعتزمان تعزيز «الجاهزية العملياتية وقاعدة الصناعات الدفاعية» لديهما لتحقيق هذا الهدف.

وقالت تاكايشي إن الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ «مترابط ترابطا لا ينفصم».

ورحبت اليابان باستمرار انخراط ألمانيا الفاعل في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت: «سندرس الإمكانات والظروف الإطارية التي تسهم في تعميق التعاون بين القوات المسلحة للبلدين».