بي بي سي: المرشح الرئاسي البرازيلي الخاسر فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة

أفادت إذاعة "بي بي سي" البريطانية بوصول المرشح الرئاسي البرازيلي المهزوم فلافيو بولسونارو إلى مطار أوبا لوكا التنفيذي بالقرب من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، برفقة زوجته فرناندا وابنتيه، بعد رحلة غير مباشرة عبر الأرجنتين والإكوادور.

وذكرت بي بي سي أن وصول بولسونارو إلى الولايات المتحدة جاء بعد إلغاء جوازات سفره من قبل السلطات البرازيلية، إثر عدم امتثاله لأمر صادر عن المحكمة العليا يقضي بتسليم وثائقه، في إطار تحقيق مستمر بشأن مزاعم فساد وغسل أموال ينفيها.

وبحسب الإذاعة، غادر بولسونارو البرازيل متجها إلى الأرجنتين، حيث عبر الحدود برا مساء الثلاثاء، قبل أن يستقل طائرة خاصة توقفت في مدينة غواياكيل الإكوادورية للتزود بالوقود، ثم واصلت رحلتها إلى ميامي.

وكانت السلطات البرازيلية قد تحققت من تقارير تحدثت عن مغادرته البلاد، وسط غموض بشأن مكان وجوده، فيما قال محاموه إنهم لا يعرفون مكانه. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية لبي بي سي أنها ستصدر تأشيرات دخول لبولسونارو وأفراد أسرته.

وكان بولسونارو قد خسر جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعدما تصدر الجولة الأولى في أوائل أكتوبر بحصوله على 47% من الأصوات، وفقًا لما أوردته بي بي سي.

وأضافت الإذاعة أن بولسونارو أعلن عزمه الطعن على نتيجة الانتخابات، كما وصف أمر تسليم جوازات سفره بأنه محاولة لترهيبه، مؤكدا في مقطع فيديو سابق أنه لا يعتزم مغادرة البرازيل.

ويثير وصوله إلى الولايات المتحدة تساؤلات بشأن الخطوات القانونية المقبلة، في ظل التحقيقات الجارية بحقه والجدل المتعلق بمغادرته البلاد بعد صدور أمر المحكمة العليا.