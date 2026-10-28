ارتفاع ضحايا حادث تصادم القطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلا

أعلنت السلطات الإسبانية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فائقي السرعة قرب محطة أوردا في إقليم طليطلة، إلى 64 قتيلًا و80 مصابًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية.

وحدث التصادم، صباح اليوم الأربعاء، على خط السكك الحديدية الذي يربط العاصمة مدريد بالأندلس، بين قطار «إيريو» الخاص وقطار «آبي» التابع لشركة رينفي الحكومية.

وكان على متن القطار الأول 147 راكبًا، فيما كان على متن القطار الثاني 397، وفق البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية نقلًا عن شركة رينفي.

وأصدرت شركة رينفي بيانًا قالت فيه إنّ قطار «آبي» اصطدم بالجزء الخلفي من قطار «إيريو» مما أدى إلى خروج عربتين من القطار الأخير وسقوطهما في منحدر بمحاذاة السكة.

ولم تتضح حتى الآن الظروف التي أدت إلى اصطدام القطارين على المسار نفسه أو كيفية وقوع الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة تحليل ملابساته.

وفعّلت حكومة الإقليم خطة الطوارئ وأرسلت فرق الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث. كما أعلنت شركة رينفي عن تعليق حركة القطارات فائقة السرعة في الاتجاهين بين مدريد والأندلس، دون تحديد موعد الاستئناف ليتضرر بذلك آلاف المسافرين.