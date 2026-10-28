اليابان والولايات المتحدة تشددان على ضرورة زيادة الاستثمار الدفاعي لردع الصين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد بيان لوزارة الدفاع الأمريكية بأن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث شددا على ضرورة زيادة الاستثمار في مجال الدفاع لتعزيز الردع، مع أخذ الصين في الحسبان.

وقالت الوزارة إن وزيري الدفاع أكدا خلال اجتماع عُقد في مدينة سيبو بالفلبين "أهمية زيادة الاستثمار الدفاعي ومواصلة التنسيق الاستراتيجي لتعزيز الردع وتنفيذ دفاع فعال يقوم على منع الخصم من تحقيق أهدافه في سلسلة الجزر الأولى" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي برس) اليوم الأربعاء.

وتمتد سلسلة الجزر من كيوشو في جنوب غربي اليابان وأوكيناوا، أقصى مقاطعات اليابان جنوبا، إلى تايوان والفلبين.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن كويزومي وهيجسيث "جددا أيضا التأكيد على الدور الذي لا غنى عنه للتحالف الأمريكي الياباني في الحفاظ على السلام والاستقرار في المحيط الهادئ."

وناقش وزيرا الدفاع الجهود الرامية إلى تعزيز الردع، واتفقا على العمل عن كثب في مجال إنتاج الذخائر.