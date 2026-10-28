 إقبال تاريخي من الأفراد على الطرح العام لأسهم بنك القاهرة ومعدلات التغطية تصل لـ27 مرة وتوقعات بوصول سعر السهم لـ7.44 جنيه - بوابة الشروق
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 4:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إقبال تاريخي من الأفراد على الطرح العام لأسهم بنك القاهرة ومعدلات التغطية تصل لـ27 مرة وتوقعات بوصول سعر السهم لـ7.44 جنيه

محمد عصام
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 3:55 م

أعلنت إدارة البورصة المصرية تغطية شريحة الطرح العام لأسهم بنك القاهرة نحو 27 مرة بإجمالي حجم طلبات بلغ 9.2 مليار سهم مقارنة بـ228.7 مليون سهم مستهدف طرحهم لهذه الشريحة.

جاءت تغطية الطرح العام لبنك القاهرة عقب الانتهاء من تغطية شريحة الطرح الخاص بنحو 19.8 مرة، بعد استبعاد المستثمرين الرئيسيين، وتحديد السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه.

وطرح بنك القاهرة نحو 30% من أسهمه للاكتتاب العام بداية الشهر الجاري، بما يعادل نحو 4.5 مليار سهم موزعة على 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين و5% للطرح العام للجمهور، مستهدفًا جمع 80 مليار جنيه.

وفي ظل الطلب القوي على الاكتتاب، رفعت الحكومة الحصة المطروحة من البنك إلى 45%، وذلك بعدما سمحت لمؤسسات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية بالمشاركة في شريحة الطرح الخاص.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على سهم بنك القاهرة في 2 نوفمبر المقبل.

وقالت بحوث أسطول في تقرير لها، إن القيمة العادلة لسهم بنك القاهرة تبلغ 6.5 جنيه، متوقعة أن تصل إلى 7.44 جنيه في حالة صعود أرباح البنك أعلى من التوقعات، أما في حالة تراجع الأرباح فتنخفض القيمة العادلة إلى 5.05 جنيه.

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