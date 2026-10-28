الشرطة الصربية: مقتل شخص بعد الهجوم على حارس بسكاكين خارج السفارة الإسرائيلية في بلجراد

قالت الشرطة الصربية إن مهاجما بحوزته سكاكين هاجم رجل شرطة من وحدة خاصة تقوم بحراسة السفارة الإسرائيلية في بلجراد بعد منتصف ليل أمس الأربعاء. وقد قام رجل الشرطة بإطلاق النار على المهاجم وقتله.

وقال وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش إن الشرطة تتعامل مع الواقعة على أنها " هجوم إرهابي" ، مضيفا أنه تم رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى مستوى وتكثيف التواجد الشرطي في المواقع المهمة.

وأضاف أن " قاصرا، لم يتم تحديد هويته حتى الآن... صاح الله أكبر وهاجم فردا من قوات الدرك بسكينتين".

وأوضح أن رجل الشرطة قام بـ " تصفية" المهاجم " دفاعا عن النفس" وأصيب بإصابات طفيفة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية " محاولة تنفيذ هجوم إرهابي" قائلة إن السلطات الصربية تحقق في الأمر.

وذكر بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن " الشرطة المحلية قامت بتحييد المهاجم". وأضاف البيان " لم يصب أي من أفراد السفارة، وكان مقر السفارة مغلقا وقت الحادث، الذي وقع في وقت متأخر من الليل".

وقال الادعاء الصربي إن " شخصا يرتدي ملابس سوداء" فتح باب المكان الذي يجلس فيه الحارس خارج السفارة، اندفع نحوه بالسكاكين، حيث ألقى إحداها تجاهه فأصابت خده الأيسر.

وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بلجراد إن رجل الشرطة قام بعد ذلك بسحب سلاحه وأطلق عدة طلقات على المهاجم، مما أدى لقتله على الفور.

وقال وزير الداخلية الصربي إنه يعتقد أن المهاجم من مدينة شاباتس بغرب صربيا.

وأضاف داتشيتش أن الوكالات الأمنية الصربية كانت تراقب المهاجم، الذي كان من مؤيدي تنظيم داعش. وأوضح أن المهاجم كان " يضع صورة العلم الأسود الذي يدعم تنظيم داعش على حسابه على " تطبيق انستجرام.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إجراء صربيا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد الماضي، شهدت هزيمة الرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش أمام حركة بقيادة الشباب، بعد نحو عامين من الاحتجاجات ضده. ولكن فوتشيتش وحلفاءه مازالوا يسيطرون على الشرطة حيث أنه لم يتم بعد تشكيل حكومة جديدة.

كما أجرت إسرائيل انتخابات برلمانية أمس الثلاثاء، حيث أظهرت الاستطلاعات لدى الخروج عدم وجود فائز واضح.