اليمن: تحويل رحلات مدنية إلى جيبوتي عقب استهداف الحوثي مدرج مطار عدن

تسبب قصف حوثي استهدف مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، في أضرار كبيرة بمدرجه، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتعذّر استقبال الرحلات المدنية.



وبحسب إفادة ميدانية لصحيفة «عدن الغد»، حُوّلت عدة رحلات مدنية كانت متجهة إلى المطار إلى مطار جيبوتي مؤقتًا، فيما تعذّر إقلاع أربع رحلات كان مقررًا مغادرتها اليوم.



وأثار القصف حالة من الذعر داخل المطار، دفعت مئات المسافرين إلى مغادرته، بينهم مرضى وكبار سن ونساء وأطفال.



وبدأت فرق الصيانة أعمال إصلاح عاجلة للأجزاء المتضررة من المدرج، تمهيدًا لاستئناف العمل بالمطار، دون تحديد موعد لعودة الرحلات حتى الآن.



وامتدت حالة الذعر إلى مدارس في مديرية خور مكسر، حيث أُصيب عدد من الأطفال جراء التدافع أثناء محاولتهم الفرار من المدارس، وفقًا للإفادة الميدانية.



وتأتي هذه الأنباء، دعوة مليشيا الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى إخلاء مطار عدن، زاعمة وجود طائرة عسكرية سعودية في محيط المطار.



وقال الناطق العسكري باسم الحوثي يحيى سريع، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «ندعو المتواجدين في مطار عدن للإخلاء الفوري للمطار، نظرا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للسعودية».



من جانبه، أفاد مصدر في شرطة عدن لوكالة «فرانس برس»، بأن صاروخًا حوثيًا سقط في مطار المدينة قبل إصدار الحوثيين دعوة إلى إخلائه.



وقبل أيام، أدانت وزارة النقل اليمنية استهداف الحوثيين لمطار عدن بصاروخين باليستيين للمرة الرابعة خلال الشهر الجاري، في إطار اعتداءاتها على المنشآت المدنية الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين والمرضى.



وجددت الوزارة في بيان، التأكيد أن مطار عدن الدولي يعد من المنشآت المدنية الحيوية التي تحظى بحماية بموجب قواعد القانون الدولي، كونها تُستخدم لنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي.



ونوهت أن استهداف المطار يمثل تهديدًا لسلامة الطيران المدني وأمن المسافرين والعاملين في المطار، فضلًا عن انعكاساته الإنسانية والاقتصادية على المواطنين، لا سيما المرضى والطلاب والمغتربين والمسافرين الذين يعتمدون على المطار في تنقلاتهم.



وشددت الوزارة على أن تحييد المطارات والمنشآت المدنية والمرافق الخدمية عن الصراعات يعد ضرورة ملحة، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القواعد المنظمة لسلامة الطيران المدني وحماية المنشآت المدنية.