الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى تكثيف الجهود لتجنب جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، إلى بذل جميع الجهود الممكنة لتجنب إجراء جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية في البلاد، مشددًا على ضرورة التحلي بالانفتاح خلال المشاورات السياسية المقبلة.

وقال هرتسوج، في كلمة بثتها القنوات التلفزيونية الإسرائيلية: "يجب بذل كل جهد ممكن، لا سيما بعد يوم أمس، لمنع إجراء انتخابات أخرى".

وأضاف أنه يتوقع من جميع الأطراف المشاركة في المشاورات أن تأتي "بعقل متفتح"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأظهرت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر جادي آيزنكوت.

وقالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية إن القائمتين العربيتين حصلتا على 19 مقعدا، مشيرةً إلى أن ذلك جاء "بعد فرز 85.6%، وهما جميع الأصوات، باستثناء المغلفات المزدوجة".

ويضم الكنيست 120 مقعدا، وتحتاج أي حكومة إلى 61 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية البرلمانية، وهو ما لم تحققه أي من الكتلتين، وفق "استطلاعات الخروج"، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية والقوى الصغيرة عاملًا مهمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة

وتعدّ هذه الانتخابات الأولى في إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من حروب وتطورات أمنية في المنطقة، وشكّل أداء حكومة نتنياهو وإدارة الملفات الأمنية والسياسية محورين أساسيين في المنافسة الانتخابية.