مواجهات عقب اقتحام إسرائيلي لقرية فلسطينية جنوب نابلس

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية بورين جنوب نابلس، وأطلقت وابلاً من الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، صوب المواطنين ومنازلهم.

وذكرت مصادر محلية أن اقتحام القرية أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان، أسفرت عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، وفق وكالة سند.

وخلال الاقتحام، داهم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، وسط اعتلاء القناصة لأسطح بعض البنايات السكنية في المنطقة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات يومية متكررة من جيش الاحتلال، يتخللها حملات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، بالتزامن مع عمليات اعتقالات وتحقيق ميداني.

وارتكب جيش الاحتلال والمستوطنون 2051 اعتداءً في محافظات الضفة الغربية، خلال سبتمبر الماضي، وفق إحصائية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.