الخارجية الروسية: لا تأكيد حتى الآن بشأن قمة بوتين وترامب وشي على هامش منتدى أبيك

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إنه لم يصدر تأكيد نهائي حتى الآن بشأن ما إذا كان اجتماع قمة سيُعقد بين قادة روسيا والولايات المتحدة والصين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وشي جين بينج، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأوضح ردا على سؤال بشأن هذا الأمر: "يعمل أصدقاؤنا الصينيون – بصفتهم مضيفي هذه القمة – على ترتيبها في الوقت الراهن. وأقول "إذا" عُقدت مثل هذه القمة، لأنه لم يتم قرار نهائي بشأنها ولم يصدر تأكيد بذلك حتى الآن. لكن إذا عُقدت، فمن الطبيعي أن يتضمن جدول أعمالها موضوعات مختلفة تتفق عليها الدول الثلاث. وإذا رأى أي طرف أن أحد هذه الموضوعات غير مناسب، فلن يُدرج في جدول الأعمال" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم الأربعاء.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت القمة ستتناول موضوع الحد التسلح، أوضح رودينكو أن جدول الأعمال ذاته لا يزال قيد المناقشة.

وأضاف: "لا يوجد حتى الآن تأكيد نهائي على انعقاد القمة. نعم، هناك احتمال لعقدها، لكننا نتحدث عنها في الوقت الراهن باعتبارها مجرد احتمال."

وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يضمه مع بوتين وشي في الصين.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين إن بوتين ناقش إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن تُعقد القمة في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر.