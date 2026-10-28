ألمانيا: طلاب بجامعة برلين الحرة ينظمون اعتصاما احتجاجا على تخفيض ميزانيات التعليم

اعتصم طلاب أمام معهد "أوتو-زور" التابع للجامعة الحرة في العاصمة الألمانية برلين.

وأكدت الجامعة وجود الاعتصام في المنطقة الخارجية أمام معهد العلوم السياسية، لافتة إلى أن هذا التحرك يأتي تعبيرًا عن الاحتجاج على تخفيض نفقات الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، وقالت إنه يبدو أنه جزء من حملة تعبئة على مستوى ألمانيا، حيث تشهد مدن ألمانية أخرى احتجاجات مماثلة في إطار هذه الحملة.

وأضافت الجامعة الحرة في برلين:" تحترم الجامعة الحق في الاحتجاج السلمي ما دام خاليًا من العنف"، وصرحت بأنها تتابع الوضع عن كثب. وقالت الجامعة إنها دعت جميع أعضاء هيئة التدريس إلى عقد محاضراتهم وفعالياتهم التعليمية اليوم عبر الإنترنت، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية.

ونشرت لجنة العمل التابعة لمبادرة "جيل زد" في الجامعة الحرة بيانًا بشأن التحرك على منصة إنستجرام. ويطالب المشاركون بالتراجع عن تخفيض النفقات في ميزانيات الجامعات. وقالوا إن هناك استراتيجية لسحب تمويل جامعات برلين والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، في حين تُضخ أموال "بمليارات اليوروهات" في التسلح، ورأى المشاركون أن المؤسسات التعليمية تحتاج بصورة ملحة إلى هذه الأموال لتمويل التدريب والدراسة. وأضافوا:" مباني جامعة برلين التقنية تشرف على الانهيار، بينما نُوشِك نحن في جامعة برلين الحرة على فقدان آخر ما تبقى من المناهج والنظريات النقدية بإلغائها التام دون تقديم أي بديل".

ولا يرغب الطلاب في مواصلة قبول هذا الوضع. كما يعارضون العسكرة والتوسع في التسلح، وتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية، والتواطؤ في جرائم الحرب. ودعوا إلى المشاركة في الاحتجاج المقرر تنظيمه على مستوى ألمانيا في 31 أكتوبر.

وأوضحت الجهات المنظمة أن اختيار معهد "أوتو-زور" لتنفيذ هذا الاعتصام يرجع إلى أن دراسات العلوم السياسية فيه ستتعرض لـ "أضرار بالغة"، ولفتوا إلى إجراءات في هذا الصدد من بينها شطب وظائف عدد من الموظفين الذين يحظون بشعبية.