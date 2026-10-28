باكستان تغلق المجال الجوي أمام تايوان

أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران القادمة من تايوان، دعما لسياسة الصين الواحدة التي تتبناها بكين، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها دولة وقد تخاطر بظهور انقسام جديد في آسيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف لوكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء: "تلتزم إدارة الطيران بسياسة الصين الواحدة، ولا يسمح إلا للطيران القادم من البر الرئيس الصيني". وأضاف: "لقد سمحنا لشركات الطيران الصينية وحدها بالتحليق فوق باكستان".

وبدأت شركات الطيران التايوانية تغيير مسارات رحلاتها خلال مطلع الأسبوع. ووفقا لبيانات التتبع الصادرة عن موقع "فلايت رادار 24" لم تحلق شركتا "تشاينا إيرلاينز" و "إيفا إير" فوق باكستان منذ صباح 25 أكتوبر، فيما سلكت ما لا يقل عن 12 رحلة تابعة لهما بين آسيا وأوروبا مسارات عبر روسيا منذ الأحد الماضي.

ورفضت شركتا "تشاينا إيرلاينز" و "إيفا إير" التعليق على الأمر، في حين لم تصدر وزارة الخارجية التايوانية ردا فوريا. ولم تعلق إدارة الطيران المدني التايوانية على تغيير مسارات الرحلات، لكنها أكدت أنها لم تحظر قط على شركات الطيران التحليق فوق روسيا.