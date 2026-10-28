رئيس وزراء العراق يتبرع بـ10 ملايين دولار لتلبية احتياجات الجامع الأموي ومرقد السيدة زينب في دمشق

أعلن رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار من حسابه الشخصي لتلبية احتياجات مرقد السيدة زينب والجامع الأموي في سوريا خلال زيارته للموقعين.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي، الذي وصل إلى دمشق اليوم برفقة وفد وزاري كبير، زار حرم الجامع الأموي الكبير واطلع على المعالم التاريخية لهذا الأثر الإسلامي.

وكتب كلمة في سجل الزوار عند قبة الخزنة في صحن الجامع، وتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار من حسابه الشخصي للمساهمة في ما يحتاجه الجامع من متطلبات واحتياجات.

كما أجرى رئيس الحكومة العراقية زيارة إلى مرقد السيدة زينب في دمشق، وأدى مراسم الزيارة والصلاة داخل الصحن الشريف، واطلع على معالم المرقد، وتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لتلبية احتياجات المرقد المقدس.

ورافق زيارة رئيس الحكومة العراقية للموقعين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وكبار المسؤولين السوريين.