سي بي إس: إيران تنفي مقترحا قطريا لإنهاء الحرب

نفت إيران، الأربعاء، تلقيها مقترح سلام جديدًا من قطر لإنهاء الحرب، مؤكدة أن الأفكار التي طرحتها الدوحة «غير مقبولة»، بحسب ما أوردته شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية نقلًا عن وكالة رويترز.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى نفيه تقريرًا تحدث عن تقديم قطر مسودة اتفاق جديدة إلى طهران، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط خلافات بشأن شروط التسوية ومخاوف من تجدد المواجهات العسكرية.

-الحرب تكلف الولايات المتحدة 47.1 مليار دولار

وفي سياق متصل، ذكرت «سي بي إس نيوز» أن الحرب مع إيران كلفت الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 47.1 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر، وفق تقدير جديد للقيادة المركزية الأمريكية حصلت عليه الشبكة.

ويعكس هذا الرقم حجم الكلفة العسكرية للصراع، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية وتتصاعد الضغوط المرتبطة بالإنفاق الأمريكي على الحرب.

-الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على الانتخابات الإسرائيلية

على صعيد آخر، أدلى الإسرائيليون بأصواتهم، الثلاثاء، في انتخابات عامة يُنتظر أن تحدد ملامح الحكومة المقبلة، وسط تأثير واضح للحرب مع إيران على المشهد السياسي، وفق «سي بي إس نيوز».

وأظهرت استطلاعات الخروج أن أغلبية الناخبين صوتوا ضد ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن النتائج لم تمنح أيًا من المعسكرين أفضلية واضحة تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الغموض بشأن المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، بالتزامن مع تداعياتها العسكرية والاقتصادية والسياسية على الولايات المتحدة وإسرائيل والمنطقة.