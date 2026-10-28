السعودية والكويت تؤكدان تضامنهما في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم الأربعاء، تضامنهما في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله استعرض، خلال لقائه في الرياض اليوم مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، "العلاقات الأخوية الراسخة، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".

كما بحث الجانبان السعودي والكويتي "مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود خفض التصعيد واحتواء التوترات فيها، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتناول الوزيران "هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة"، مؤكدين "تضامن البلدين الشقيقين في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنهما واستقرارهما".

وأدانت دولة الكويت، بشكل مستمر وتام، الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الأراضي والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأعربت دولة الكويت ومجلس وزرائها عن استنكارها الشديد لاستمرار الهجمات العدائية واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، ومحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة بصواريخ باليستية.

وأكدت الكويت أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهدت مساجد الكويت مؤخراً توحيد خطبة الجمعة لنصرة المملكة، وتأكيد عمق الروابط التاريخية، ورفض أي اعتداء يستهدف أرضها وسلامتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الإيراني لدى الكويت، محمد توتونجي، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية بيان صادر عن سفارة طهران في الكويت.

وقالت الوزارة إن البيان، الذي نُشر اليوم الأربعاء، تضمن "تدخلاً واضحاً" في الشؤون الداخلية للكويت، ومساساً بسيادة البلاد واستقلال جهازها القضائي، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأدان نائب وزير الخارجية الكويتي، حمد سليمان المشعان، أي تدخل في الأحكام الصادرة عن محاكم بلاده، ودعا إيران إلى الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.