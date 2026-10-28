انتهت مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للبنك الأهلي في الدقيقة 14، سجله فرانسيسكو أندرسون، بعدما تدخلت تقنية الفيديو «VAR» وأكدت وجود لمسة يد على اللاعب قبل تسجيل الهدف.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 42، عقب تعرض كريم العراقي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أحمد متعب، وتولى صلاح محسن تنفيذها بنجاح، ليمنح الفريق البورسعيدي التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد البنك الأهلي إلى أجواء اللقاء، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 52، إثر لمس عبد الله زياني الكرة بيده داخل منطقة جزاء المصري، ليسددها أحمد ياسر ريان بنجاح، مدركًا التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 83، توقفت المباراة مؤقتًا بسبب دخول كلب ضال إلى أرضية الملعب، قبل استئناف اللعب عقب إخراجه.

وحاول الفريقان تسجيل هدف ثانٍ خلال الدقائق الأخيرة لحسم المواجهة، إلا أن محاولاتهما لم تسفر عن تغيير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.

وبهذا التعادل، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد المصري البورسعيدي إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر.