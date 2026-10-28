وزير الدفاع البلغاري: مسيرات بحرية تستهدف سفينة حاويات قبالة ساحل بلغاريا على البحر الأسود

استهدفت ثلاث مسيرات بحرية، سفينة حاويات في البحر الأسود قبالة السواحل البلغارية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الدفاع البلغاري، ديميتار ستويانوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الهجوم استهدف سفينة الحاويات "كونتشيب جيت"، التي ترفع علم ليبيريا، قبيل الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، على بعد نحو 21 ميلا بحريا جنوب شرقي بلدة شبلة الساحلية، بالقرب من رأس كاليكرا شمال شرقي بلغاريا.

وذكرت وكالة الأنباء البلغارية الرسمية "بي تي إيه" أنه تم إجلاء طاقم السفينة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو قتلى.

ووقع الحادث بالتزامن مع اجتماع وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا وتركيا في العاصمة البلغارية صوفيا، لإجراء محادثات ثلاثية تركز على الأمن في منطقة البحر الأسود.