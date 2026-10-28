العراق وسوريا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتصدير النفط عبر خط بانياس

ترأس رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في العاصمة دمشق، جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك.



وحسبما نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، تناولت المباحثات إمكانية تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصل إلى مليوني برميل يوميًا، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتطوير القطاع الزراعي، بما يعزز التكامل الغذائي والاقتصادي بين البلدين.



وأكد الزيدي عمق الروابط بين الشعبين العراقي والسوري، مشددًا على أهمية توسيع الشراكة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الأمني وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.



من جانبه، أعرب الشرع عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص سوريا على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون بين البلدين.



ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وكان في استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع