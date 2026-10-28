الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج حول تدخل طهران بشئونها الداخلية

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى البلاد، محمد توتونجي، وسلّمته مذكرة احتجاج على بيان صادر عن السفارة الإيرانية، اعتبرته الكويت تدخلًا في شئونها الداخلية ومساسًا بسيادتها واستقلال سلطتها القضائية، ومخالفةً للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية الكويتي حمد سليمان المشعان، سلّم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج، مجددًا رفض الكويت واستنكارها لأي تدخل في الأحكام القضائية الصادرة عن محاكمها الوطنية.

وشددت الخارجية الكويتية على ضرورة التزام الجانب الإيراني بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، فضلًا عن أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

ويأتي التحرك الكويتي ردًا على بيان للسفارة الإيرانية نفت فيه تورط أحد المواطنين الإيرانيين في مخطط لاغتيال شخصيات كويتية أو في أنشطة تستهدف الأمن الوطني. وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن المواطن المعني لم يزر الكويت خلال السنوات العشر الماضية.

وفي سياق متصل، قضت محكمة الجنايات الكويتية، ممثلة بدائرة أمن الدولة، يوم الاثنين الماضي، بإعدام ثلاثة متهمين، أحدهم إيراني الجنسية، وحبس ثمانية آخرين لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بالتخابر مع إيران و«حزب الله» اللبناني والتخطيط لاغتيال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب شخصيات وقيادات في الدولة، وفقًا لما أورده موقع «الشرق الأوسط».

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالمساس باستقلال الكويت ووحدتها وسلامة أراضيها، والتخابر مع إيران و«حزب الله» لتنفيذ أعمال عدائية ضد البلاد، من بينها التخطيط لاغتيال وزير الداخلية وشخصيات قيادية أخرى.