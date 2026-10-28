الأمن الداخلي السوري: مقتل مسلح وإصابة مدني باشتباك مع مجموعة مسلحة في ريف إدلب

أفادت قيادة الأمن الداخلي السوري، في إدلب بمقتل أحد أفراد مجموعة مسلحة وإصابة مدني، إثر اشتباك وقع في ريف المحافظة، بعد خروج المجموعة من مخيم الفرنسيين باتجاه منطقة حارم، بالمخالفة للاتفاق الذي يحظر مغادرة المخيم حاملين أسلحة.



ووفقًا لجريدة الوطن السورية، أوضحت القيادة أن أفراد المجموعة أطلقوا النار على دورية أمنية توجهت لملاحقتهم، ما دفع عناصر الأمن إلى الرد على مصادر النيران.



وأضافت أن الاشتباك أسفر أيضًا عن تضرر سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي.



وسبق أن توصل جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية السورية ومجموعة «المهاجرين الفرنسيين» داخل مخيم الفردان بمنطقة حارم في ريف إدلب الشمالي، في أكتوبر 2025، إلى اتفاق ميداني لوقف إطلاق النار، عقب أيام من التوتر والمواجهات المسلحة، وفقًا لمصادر أمنية مطلعة، حسبما نشرت شبكة «شام».



وبحسب المصادر، يتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء حالة الاستنفار، وسحب الأسلحة الثقيلة من المخيم وإعادتها إلى الثكنات العسكرية، إلى جانب وقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة وضبط الخطاب عبر المنصات التابعة للطرفين.



وينص الاتفاق على إحالة الخلاف إلى القضاء الشرعي في وزارة العدل السورية للفصل فيه، مع تكليف وسطاء مستقلين بمتابعة قضية عمر أومسين، فضلًا عن السماح للقوات الحكومية بدخول المخيم وتنظيم الوجود الأمني داخله، بما يضمن حماية المدنيين واستعادة الاستقرار.