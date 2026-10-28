الزمالك يهزم المقاولون بثنائية ويقفز لوصافة الدوري

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حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز،

وسجل الهدف الأول للزمالك، محمد حمد في الدقيقة 46، ثم تعادل المقاولون بهدف محمد عبدالناصر في الدقيقة 57، ونجح شيكو بانزا في إعادة الأبيض للتقدم بهدف في الدقيقة 88.

رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، أما المقاولون العرب فلديه 11 نقطة في المركز السابع.

وهدد المقاولون العرب مرمى الزمالك مبكرا في الدقيقة الثالثة، برأسية علت العارصة من عبدالناصر محمد بعد كرة عرضية.

وكاد شيكو بانزا أن يهدد مرمى المقاولون أيضا بعد عرضية عمر جابر في الدقيقة الخامسة، لكن تدخل مدافع المقاولون حول الكرة إلى ركنية.

وأهدر عبدالله السعيد فرصة أخرى برأسية مرت بعيدا عن المرمى.

وتخلص الزمالك تدريجيا من ضغط المقاولون، ثم سدد شيكوا بانزا كرة قوية لكن وصلت للحارس في الدقيقة 12.

ضغط الزمالك بشكل كبير مع انتصاف الشوط الأول، وأرسل أكثر من عرضية لم تجد المتابعة، ثم سدد أحمد فتوح كرة قوية في الدقيقة 22 مرت فوق العارضة.

وأنقذ مهدي سليمان حارس الزمالك، هدفا محققا من ضربة حرة في الدقيقة 26، ليبُعد الكرة من أمام خط المرمى.

وكاد حارس الزمالك أن يرتكب هفوة قاتلة من تسديدة ميدو جابر في الدقيقة 33، حيث سقطت الكرة وأمسك بها في المرة الثانية.

وأنقذ محمد إسماعيل مرمى الزمالك من محاولة خطيرة في الدقيقة 44 بعدما أبعد الكرة من أمام يواكيم أوجيرا في اللحظة الأخيرة.

مع بداية الشوط الثاني، شارك محمد حمد بدلا من أحمد عبدالرحيم "إيشو" في الزمالك.

ومنح حمد، هدف التقدم للزمالك، من جملة رائعة، وتمريرة من عُدي الدباغ أمام المرمى ليتابعها في الشباك بالدقيقة 46.

وفي الدقيقة 57 أدرك المقاولون التعادل بعد تسديدة عبدالناصر محمد من استغلال لخطأ دفاعي في الزمالك، وتحولت الكرة بقدم عمر جابر إلى داخل الشباك.

وسدد أحمد شريف كرة أرضية بالدقيقة 65 لكن في منتصف المرمى.

وكاد يواكيم أوجيرا أن يقلب الطاولة على الزمالك بفرصة خطيرة للمقاولون من انفراد ثم تسديدة في العارضة بالدقيقة 66.

ودفع معتمد جمال بحسام أشرف وأحمد ربيع في الدقيقة 67، على حساب عُدي الدباغ وعبدالله السعيد.

وأنقذ حارس المقاولون فرصة محققة من مرتدة سريعة للزمالك عن طريق شيكو بانزا لينقذ الكرة قبل قدم الأنجولي في الدقيقة 70.

وشارك أحمد الجفالي لأول مرة هذا الموسم، ليلعب بديلا لأحمد شريف.

وفي الدقيقة 88 سجل شيكو بانزا هدفا قاتلا، بتسديدة يسارية قوية في الزاوية الضيقة ليمنح الزمالك التقدم.