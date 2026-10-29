فاروق جعفر: الزمالك قادر على المنافسة في دوري أبطال أفريقيا

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، مشددًا على أهمية استغلال المباريات التي يخوضها على ملعبه وتحقيق الفوز بها لتعزيز فرصه في التأهل والمنافسة على البطولة.

وقال جعفر، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة «MBC مصر 2»، إن الزمالك مطالب بتحقيق أقصى استفادة من مبارياته على أرضه خلال مشواره الأفريقي، موضحًا أن المنافسة في البطولة تتطلب وجود لاعبين يمتلكون الخبرة اللازمة، لا سيما أن الفريق سبق له التتويج باللقب القاري خمس مرات.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم مستويات قوية في البطولة، مؤكدًا أن الأبيض يمتلك المقومات التي تساعده على المنافسة.

وفي سياق آخر، أعلن فاروق جعفر رفضه منح المستثمرين الحصة الأكبر في شركات كرة القدم التابعة للأندية المصرية، موضحًا أن ذلك قد يفتح الباب أمام سيطرتهم على إدارة النادي، وهو ما يجعله يعارض حصولهم على النسبة الأكبر من ملكية تلك الشركات.

وتطرق جعفر إلى الوضع الدفاعي للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمد هاني وياسر إبراهيم يمثلان عنصرين مؤثرين في صفوف الفريق، لكنه يرى أن المنظومة الدفاعية للأحمر تعاني خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن استقبال الأهلي ثلاثة أهداف أمام فريق صاعد من دوري المحترفين أمر لم يعتد مشاهدته منذ فترة طويلة، معتبرًا أن التراجع الدفاعي للفريق يستدعي المعالجة.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالإشارة إلى أن انشغال محمد هاني وياسر إبراهيم بملف تجديد عقديهما قد يؤثر على تركيزهما داخل الملعب، في ظل الدور المهم الذي يؤديه اللاعبان في المنظومة الدفاعية للأهلي.